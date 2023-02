NUOVA PESCARA un volano per l’economia, l'ambiente, lo sviluppo e la vita quotidiana dei cittadini.

Si terrà giovedì 9 febbraio alle ore 11:00 nella sala Orofino della sede di Via Raiale 110 bis il Convegno “Quale Idea di Nuova Pescara?”. La nascita del comune di Nuova Pescara era prevista il 1° gennaio 2024, mediante la fusione dei comuni contigui di Montesilvano, Pescara e Spoltore, però sta per andare in aula un nuovo Progetto di legge per spostare Nuova Pescara al 2027.

Questo convegno si prefigge lo scopo di parlare del territorio di Nuova Pescara, delle peculiarità e delle opportunità da cogliere. Il nuovo Comune sarà un volano per l’economia, l'ambiente, lo sviluppo e la vita quotidiana dei cittadini. Dopo i saluti del Presidente di Confindustria Chieti Pescara Silvano Pagliuca, l'arch Alessandro Sonsini presenterà il progetto di Nuova Pescara; seguirà una tavola rotonda moderata da Marco Camplone, Presidente dell'Associazione Nuova Pescara, con la partecipazione del Presidente della CCIAA di Chieti Pescara Gennaro Strever, del Presidente della Fondazione Pescarabruzzo Nicola Mattascio e dei deputati Luciano D'Alfonso, Nazario Pagano, Giulio Cesare Sottanelli, Guerino Testa, Daniela Torto.