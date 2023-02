“CIBO, SOSTENIBILITÀ E TERRITORIO” venerdì 10 febbraio alle ore 16.30 a Vasto

Venerdì 10 febbraio alle ore 16.30 l’associazione di promozione sociale Kitchen Loft, in collaborazione col Comune di Vasto, organizza il convegno "Cibo, Sostenibilità e Territorio” con la finalità di sensibilizzare le abitudini alimentari delle famiglie abruzzesi.

Interverranno Presidente di Kitchen Loft APS e Brand Ambassador dell'Abruzzo a New York e nel mondo Rosanna Di Michele, lo chef Nicola Fossaceca, la docente coordinatrice pedagogica e scrittrice Claudia Gattella, la biologa e nutrizionista Luisa Serri e l’Ambasciatore del Gusto DOC ITALY Maurizio Santilli. Saranno presenti, per l’Amministrazione comunale, il sindaco Francesco Menna, l’assessora alla food policy Paola Cianci e l’assessore alla cultura Nicola della Gatta. L’evento si terrà presso la sede dell’associazione in via Circonvallazione Histoniense n.40 dove sarà possibile, nell'occasione, visitare la mostra "Sopr'acqua, sott'acqua" di Gabriele Lacchè e Francesco Colozzo fondatore e socio della Cooperativa sociale Zoo Art attiva nel recupero di alcune aree abbandonate della nostra costa.

“Ringraziamo l’associazione Loft Kitchen – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessora alla Food Policy Paola Cianci - per aver proposto questo interessante convegno che consentirà di affrontare il tema della sostenibilità alimentare attraverso la valorizzazione dei prodotti locali. È un concetto che va declinato in modo integrato, dal punto di vista ambientale, economico e sociale che grazie agli interventi degli autorevoli interlocutori invitati a partecipare avremo modo di approfondire. È inoltre un obiettivo dell’Agenda 2030 che evidenzia quanto sia importante assumere stili di vita sani e più consapevoli partendo dall’educazione degli adulti del futuro anche ad una maggiore conoscenza degli effetti che lo spreco di cibo ha sul problema della fame nel mondo”.