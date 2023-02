A San Salvo intitolazione di una strada all' On. Bettino Craxi

Il Circolo dell’Avanti "Sandro Pertini" di San Salvo organizza la cerimonia di intitolazione di una strada all' On. Bettino Craxi per il giorno 24 febbraio 2023 dalle ore 15 e 30 in poi.

Alla cerimonia di intitolazione della strada hanno già dato la loro adesione le seguenti autorità:

La Senatrice Stefania Craxi, Presidente della Commissione Giustizia del Senato;

Il Presidente della Regione Abruzzo Dottor Marco Marsilio;

Il Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo Dottor Lorenzo Sospiri;

Il Consigliere Regionale Dottor Manuele Marcovecchio;

Il Presidente della Provincia di Chieti Dottor Francesco Menna;

Il Sindaco del Comune di San Salvo Avvocato Emanuela De Nicolis;

Il Presidente del Consiglio Comunale di San Salvo Avvocato Tiziana Magnacca;

Sindaci ed altre autorità di circa 60 Comuni del territorio.



La cerimonia si articolerà secondo il seguente protocollo: