"SE QUATTROCENTROTRENTA EURO A ORA VI SEMBRAN POCHI..."

tra gli “affidamenti ed impegni di spesa per il calendario delle festività natalizie (numero generale 2118)” compare un’attestazione di copertura finanziaria di euro 4.300 per affitto 2slitta dell’800”;

alle ore 20 è verosimile immaginare che il servizio di cui sopra sia cessato e dunque è presumibile che la “slitta dell’800” sia stata utilizzata martedì 13 dicembre per tre ore, mercoledì 14 dicembre per tre ore e giovedì 15 dicembre per tre ore e venerdì 19 dicembre per un’ora sola, quindi per complessive dieci ore;