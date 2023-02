INDIVIDUARE AREA IDONEA PER LA SOSTA DI MEZZI PESANTI

Il 15 febbraio ci sarà il Consiglio comunale, nel quale sarà discussa anche la seguente mozione presentata da Nicola Argirò, Marika Bolognese e Fabio Travaglini:

MOZIONE

PREMESSO che

per le ragioni sora richiamate in tali aree permangono per molte ore, anzi pernottano, diversi conducenti in assenza di servizi igienici, docce ed adeguati tavoli per le consumazioni dei cibi;

non di rado nelle aree sopra ricordate, oltre ai trattori, vengono stazionati anche i rimorchi, cosa che “sarebbe vietata” dai divieti di sosta che questo Ente ha fatto apporre;

da quando insistono sul territorio comunale grosse aziende della logistica, diversi conducenti di automezzi pesanti autoarticolati stazionano coi propri trattori in alcune aree di servizio e segnatamente nell’area interposta tra il Centro commerciale Insieme a l’autocarrozzeria Gizzi, lasciando i rimorchi all’interno delle aziende di logistica, atteso che queste ultime impiegano svariate ore ed anche più giornate nelle procedure di carico merce;

CONSIDERATO che

, anche se, poco tempo dopo, tutto è tornato come prima ovvero sporco ;

sarebbe, altresì, doveroso far rispettare tanto i divieti di sosta che l’Ente fa apporre quanto far pulire le aree, nelle quali (come dimostrato da Trigno.net che ha intervistato i sottoscritti) per effetto di quanto sopra sono giacenti rifiuti organici ed alimentari, che promanano cattivi odori e diventano ricettacolo per animali d’ogni tipo, probabili causa di problemi igienici;

sarebbe doveroso e necessario, se vogliamo essere “Città della logistica”, garantire spazi appositi nei quali far stazionare conducenti in attesa dei rispettivi carichi;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;

Il Consiglio Comunale

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta Comunale:

a far pulire non sporadicamente l’area interposta tra il Centro commerciale Insieme e l’autocarrozzeria Gizzi e le altre aree di servizio interessate dal richiamato fenomeno;

a far rispettare il divieto di sosta ivi apposto o farlo rimuovere, sul presupposto che non far rispettare le proprie ordinanze diventa antieducativo;

ad impiegare l’ufficio di Polizia locale per rilevare quanti sono i conducenti di mezzi pesanti che hanno bisogno di stazionare in attesa che vengano caricate le merci da prendere in consegna;

ad individuare, una volta rilevata l’esigenza di cui al punto 3, area idonea e capiente, per poterla destinare a sosta per trattori e rimorchi che sono in attesa dei propri carichi, dotandola di servizi igienici e di quant’occorre ai lavoratori del trasporto privato;