Il 18 febbraio Giornata contro le dipendenze organizzata da "Attivamente APS"

Lo staff di AttivaMENTE, questa volta, porterà avanti il suo compito di promozione sociale con un evento informativo sulle dipendenze nella giornata di Sabato 18 Febbraio, alle ore 10,30 presso la sede sociale in Via Pio IX n. 28 a San Salvo , durante la quale professionisti del settore, insieme ad alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine, le autorità comunali ma anche e soprattutto genitori e adolescenti, dialogheranno sulle vecchie e nuove dipendenze. La partecipazione è aperta a tutti.

Le attività esperenziali ludiche, la voglia di affrontare tematiche importanti con e per il territorio, sono alla base di una missione sociale che lo staff di AttivaMENTE porta avanti ogni giorno. Le droghe però, in fondo, non sono il problema, sono la conseguenza di un disagio personale e sociale che spingono i ragazzi a ricorrere a quelle sostanze per sentire qualcosa o viceversa, per non sentire nulla. La questione allora non diventa “quando” il ragazzo uscirà dal problema ma “come” lo farà...

Bisogna parlarne e coinvolgere tutti.