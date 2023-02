A VASTO RIAPERTI I TERMINI PER IL RIMBORSO AFFITTI ANNUALITÀ 2021

Si informa la cittadinanza che sono stati riaperti i termini del bando per il versamento di contributi ad integrazione del canone di locazione degli immobili ad uso abitativo

(rimborso degli affitti annualità 2021).

La domanda, compilata e firmata dall’interessato, unitamente alla copia di un documento d’identità, dovrà essere presentata entro e non oltre il 2 marzo 2023 dai soggetti in possesso dei requisiti previsti nel bando a cui è allegata la modulistica per farne richiesta. Inoltre, gli aventi diritto devono allegare all’istanza copia delle ricevute di pagamento del canone di affitto (in regola con il pagamento dell’imposta di bollo di €.2,00) riferite all’anno 2021, copia dell’attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di registrazione per l’anno 2021 e l’ISEE in corso di validità.

La documentazione potrà pervenire in uno dei seguenti modi:

– lettera raccomandata A.R. (in tal caso farà fede il timbro dell’Ufficio Postale) indirizzata al Comune di Vasto – Servizio Politiche della Casa

– via pec all’indirizzo email comune.vasto@legalmail.it

– a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Vasto.

Il contributo massimo non potrà superare il 70% del canone. Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Vasto www.comune.vasto.ch.it sezione albo pretorio. Per informazioni i richiedenti possono contattare telefonicamente il Segretariato Sociale (0873/309229) che sarà di supporto alla compilazione della domanda.

“Abbiamo ritenuto di dover riaprire i termini – dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora alle Politiche per l’edilizia residenziale pubblica e emergenza abitativa, Paola Cianci –per dare la possibilità ad un numero maggiore di cittadini di presentare le domande. Da sempre prestiamo grande attenzione a questa misura di sostentamento per le famiglie in difficoltà che può rappresentare per loro una piccola rassicurazione economica. Chiunque abbia bisogno di informazioni e supporto nella predisposizione delle domande può risvolgersi al segretariato sociale in Via Nicola Bosco”.