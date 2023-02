Carnevale a San Salvo

Sabato 18, domenica 19 e martedì 21 febbraio, tre giorni dedicati al Carnevale. E’ l’invito a tornare in piazza del Comune di San Salvo per festeggiare con il programma predisposto dall’assessore al Commercio Carla Esposito.

“Aderendo alla richiesta specifica del sindaco Emanuela De Nicolis – sottolinea l’assessore Esposito – il nostro ufficio ha preparato un calendario articolato in tre giornate che si concentreranno in piazza Giovanni XXIII, con i momenti clou di sabato con lo spettacolo di arte circense e domenica con la sfilata e la premiazione della maschera più bella. Abbiamo bisogno di tornare in piazza”.

Il programma della Festa di Carnevale 2023:

Sabato 18 febbraio ore 16:00

Spettacolo di arte circense. Attrazioni con acrobati, equilibristi, comicità con il clown Birillo e la giocoleria.

Domenica 19 febbraio ore 15:00

Sfilata delle mascherine e premiazione. Giochi, spettacolo di magia, zucchero filato e parata di mascotte.

Martedì 21 febbraio ore 15:00

Tu sì che Disney. Vitamina Circo Show (spettacolo di giocoleria). Photo selfie con mascotte.

Giostrine a cure dei Fratelli Bianchi