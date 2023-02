Nel corso della seduta odierna della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo presieduta da Manuele Marcovecchio, è stato avviato l’iter istruttorio per la “Nuova legge urbanistica sul governo del territorio” presentata dalla Giunta Regionale. “La norma, attesa da 40 anni, rappresenta una misura strategica per l’intero Abruzzo" commenta il Presidente Marcovecchio a margine dei lavori della Seconda Commissione.

"Tra i principi ispiratori e gli obiettivi della nuova legge, che consta di 103 articoli, vi sono la riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e la semplificazione delle procedure, al fine di dotare la nostra Regione di uno strumento di pianificazione moderno e di prospettiva. Dopo aver esaminato il progetto di legge - chiosa Marcovecchio - proseguiremo in modo serrato con le fasi di approfondimento e audizione, per licenziare quanto prima un provvedimento determinante per lo sviluppo ordinato dei nostri territori.”