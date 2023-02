Nel 2023 Le Vacanze in Abruzzo iniziano prima

Le vacanze in Abruzzo per gli appassionati di ciclismo iniziano prima, in occasione del Giro d’Italia 2023, già da sabato 6 maggio con la prima Tappa “Spettacolare” la Cronometro individuale Costa dei Trabocchi la Fossacesia Marina - Ortona di 18,4 Km. a seguire domenica 7 maggio seconda tappa Teramo - San Salvo di 201 Km.e, con la partenza della terza tappa da Vasto a Melfi di 216 Km. la carovana del Giro lascia l’Abruzzo per farne ritorno, il venerdì 12 maggio, con la tappa di montagna con arrivo sul Gran Sasso D’Italia, la settima tappa Capua - Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore) di 218 Km.

Per la settimana Ciclistica Abruzzese di maggio, il Trigno.Net Vi vuole segnalare i luoghi, palcoscenico della manifestazione sportiva, con alcune informazioni utili di carattere turistico, storico e gastronomico e Vi invita a condividere queste informazioni con amici ed appassionati di questo sport faticoso e con quanti vorrebbero conoscere l’Abruzzo. Questo inizio ci sembra un’ ottima partenza per una stagione Estiva 2023 da Numeri Uno,

IL PERCORSO DELLE TAPPE ABRUZZESI ● TAPPA 1 - 6 maggio: FOSSACESIA-ORTONA, 18.4 KM. ● TAPPA 2 - 7 maggio: TERAMO-SAN SALVO, 204 KM. ● TAPPA 7 12 maggio: GRAN SASSO D'ITALIA (CAMPO IMPERATORE).

Fossacesia è un comune della provincia di Chieti. Si trova sulla costa adriatica, vicino alla Costa dei Trabocchi, ed è noto per la sua bellezza paesaggistica e per il suo patrimonio storico e culturale. Fossacesia è una destinazione popolare sia per i turisti che per la gente del posto, e ci sono molte cose da vedere e da fare nella zona, tra cui visitare il castello medievale, esplorare il centro storico e fare passeggiate lungo le vicine spiagge e la bellissima costa. La città è anche un punto di partenza per molte attività all'aria aperta, come il ciclismo e l'escursionismo, ed è nota per i suoi splendidi paesaggi, gli incantevoli villaggi e le tradizionali strutture di pesca chiamate "trabocchi". Se stai visitando Fossacesia, ci sono diverse cose da vedere e da fare: Il porto turistico di Fossacesia: questo pittoresco porto è un luogo popolare per la pesca e la nautica ed è circondato da viste mozzafiato sulla costa adriatica.

La Costa dei Trabocchi: La Costa dei Trabocchi è una serie di scogliere e affioramenti rocciosi lungo la costa adriatica, nota per la sua bellezza paesaggistica e le sue tradizionali capanne di pesca dei trabocchi. Le spiagge di Fossacesia: Fossacesia è nota per le sue bellissime spiagge sabbiose e le acque cristalline, che la rendono una destinazione popolare per prendere il sole, nuotare e praticare sport acquatici.

Il Centro Storico di Fossacesia: Il centro storico di Fossacesia è sede di una serie di affascinanti strade e piazze, oltre a pittoreschi edifici e architettura tradizionale. Per quanto riguarda il cibo, sono diversi i piatti tradizionali che si possono gustare a Fossacesia.

Ecco alcune delle opzioni più popolari:

Arrosticini: piccoli pezzi di agnello grigliati su uno spiedo e serviti con un semplice condimento di sale, pepe e olio extravergine d'oliva.

Maccheroni alla chitarra: un piatto di pasta tradizionale fatto con un tipo di pasta che viene tagliato con uno strumento specializzato chiamato "chitarra" (chitarra). La pasta viene servita con una varietà di salse, ma una classica salsa di pomodoro è la più popolare.

Scrippelle 'mbusse: Tipo di crêpe fatta con una pastella di farina, uova e latte, e farcita con un impasto di formaggio, prosciutto e uova.

Caciocavallo: Un tipo di formaggio prodotto con latte di pecora che viene stagionato per alcuni mesi. Ha un sapore piccante e salato e può essere consumato come spuntino o utilizzato in cucina.

Ortona è un comune della provincia di Chieti. Si trova sulla costa adriatica, vicino alla Costa dei Trabocchi, ed è noto per la sua bellezza paesaggistica e la sua ricca storia. Ortona ha una storia lunga e affascinante, che risale all'epoca romana, e la città ospita molti siti storici e culturali, tra cui il castello medievale, la chiesa di Santa Maria Maggiore e le rovine di un teatro romano. La città è anche una meta ambita per le sue bellissime spiagge e il suo pittoresco centro storico, con stradine, piazze affascinanti e palazzi pittoreschi. Oltre alle sue attrazioni storiche e culturali, Ortona è anche un punto di partenza per molte attività all'aria aperta, come il ciclismo, l'escursionismo e gli sport acquatici, ed è conosciuta per i suoi splendidi paesaggi, i suoi incantevoli villaggi e le tradizionali strutture di pesca chiamate "trabocchi".

Se stai visitando Ortona, ci sono diverse cose da vedere e da fare: Il Castello di Ortona: Questo castello medievale, noto anche come Castello Aragonese, fu costruito nel XIII secolo ed è uno dei monumenti più riconoscibili della città. La Cattedrale di San Tommaso: questa bellissima cattedrale, costruita nel XIII secolo, è nota per le sue straordinarie caratteristiche architettoniche e il suo significato storico. La Chiesa di Santa Maria degli Angeli: questa chiesa, costruita nel XV secolo, è nota per i suoi splendidi affreschi e la sua ricca storia. Le spiagge di Ortona: Ortona è nota per le sue bellissime spiagge sabbiose e le acque cristalline, che la rendono una destinazione popolare per prendere il sole, nuotare e praticare sport acquatici. Il centro storico di Ortona: Il centro storico di Ortona ospita una serie di affascinanti strade e piazze, nonché edifici pittoreschi e architettura tradizionale. Ortona è una città costiera della regione Abruzzo d'Italia che ha una ricca storia e cultura. Ecco alcune attrazioni popolari che potresti prendere in considerazione di visitare mentre sei a Ortona: Cattedrale di San Tommaso Apostolo: Questa cattedrale medievale è uno degli edifici religiosi più antichi e importanti della regione, con una storia che risale al XII secolo. Ortona Battlefield Memorial: Questo memoriale è dedicato ai soldati che persero la vita durante la Battaglia di Ortona, una delle battaglie più letali della Campagna d'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Porto turistico di Ortona: questo porto turistico è un luogo popolare per la nautica e la pesca, con numerosi ristoranti e caffè che si affacciano sull'acqua. Spiagge di Ortona: La città ha una serie di spiagge sabbiose che sono famose per prendere il sole, nuotare e praticare sport acquatici.

Per quanto riguarda il cibo, sono diversi i piatti tradizionali che puoi gustare ad Ortona.

Ecco alcune delle opzioni più popolari:

Brodetto alla ortonese: uno stufato di pesce tradizionale fatto con una varietà di frutti di mare, tra cui calamari, gamberi e pesce, cotto in un brodo a base di pomodoro con aglio, cipolla ed erbe aromatiche. Arrosticini: piccoli pezzi di agnello grigliati su uno spiedo e serviti con un semplice condimento di sale, pepe e olio d'oliva.

Maccheroni alla chitarra: un piatto di pasta tradizionale fatto con un tipo di pasta che viene tagliato con uno strumento specializzato chiamato "chitarra" (chitarra). La pasta viene servita con una varietà di salse, ma una classica salsa di pomodoro è la più popolare.

Scrippelle 'mbusse: Tipo di crêpe fatta con una pastella di farina, uova e latte, e farcita con un impasto di formaggio, prosciutto e uova.

Cacio e pepe: un semplice piatto di pasta a base di spaghetti, pecorino romano e pepe nero. Questi sono solo alcuni dei deliziosi piatti che potrete provare ad Ortona. Sono sicuro che apprezzerai i sapori e l'ospitalità di questa bellissima città.

Teramo è un comune italiano della regione Abruzzo, situato nella provincia di Teramo. Si trova nella parte centrale della regione ed è noto per la sua storia, cultura e splendidi paesaggi. Teramo ha una ricca storia, con testimonianze di insediamenti umani risalenti all'epoca romana, e la città ospita molti siti storici e culturali, tra cui il castello medievale, la chiesa di San Berardo e le antiche rovine del teatro romano. Oltre che per le sue attrattive storiche e culturali, Teramo è conosciuta anche per le sue bellezze paesaggistiche, con dolci colline, vigneti e uliveti, nonché per la sua cucina, che propone piatti della tradizione abruzzese realizzati con ingredienti di provenienza locale.

Ecco alcune attrazioni popolari che potresti considerare di visitare mentre sei a Teramo: Cattedrale di San Berardo: questa cattedrale del XII secolo è uno degli edifici religiosi più antichi e importanti della regione e presenta una splendida architettura gotica e romanica. Teatro Comunale "G. D'Annunzio": Questo teatro storico è uno dei più antichi d'Italia e ospita una varietà di eventi culturali e spettacoli durante tutto l'anno. Piazza Martiri della Libertà: questa storica piazza è una delle più antiche di Teramo ed è circondata da splendidi edifici medievali e monumenti storici. Palazzo Comunale: Questo imponente edificio è il municipio di Teramo e si trova nel cuore della città. Chiesa di Santa Maria Assunta: questa bellissima chiesa è uno degli edifici religiosi più importanti di Teramo e presenta un mix di stili gotico, romanico e barocco. Per quanto riguarda il cibo, sono diversi i piatti tradizionali che si possono gustare a Teramo.

Ecco alcune delle opzioni più popolari:

Arrosticini: piccoli pezzi di agnello grigliati su uno spiedo e serviti con un semplice condimento di sale, pepe e olio d'oliva.

Maccheroni alla chitarra: un piatto di pasta tradizionale fatto con un tipo di pasta che viene tagliato con uno strumento specializzato chiamato "chitarra" (chitarra). La pasta viene servita con una varietà di salse, ma una classica salsa di pomodoro è la più popolare.

Scrippelle 'mbusse: Tipo di crêpe fatta con una pastella di farina, uova e latte, e farcita con un impasto di formaggio, prosciutto e uova. Vincisgrassi: un piatto di pasta al forno simile alle lasagne, fatto con una ricca salsa di pomodoro, strati di pasta e una varietà di salumi e formaggi.

Cacio e pepe: un semplice piatto di pasta a base di spaghetti, pecorino romano e pepe nero. San Salvo è un comune italiano della provincia di Chieti in Abruzzo. Si trova sulla costa adriatica, vicino alla Costa dei Trabocchi, ed è noto per la sua bellezza paesaggistica e la sua ricca storia.

Vasto è una città situata nella regione Abruzzo, nota per la sua bellissima costa, i monumenti storici e il patrimonio culturale. Ecco alcune attrazioni popolari che potresti considerare di visitare mentre sei a Vasto: Cattedrale di Santa Maria Maggiore: questa bellissima cattedrale è uno degli edifici religiosi più antichi e importanti della regione e presenta un mix di stili gotico, rinascimentale e barocco. Palazzo d'Avalos: questo imponente palazzo fu costruito nel XVI secolo ed è ora utilizzato come museo e centro culturale, mostrando la storia e l'arte della regione. Spiaggia di Punta Penna: questa splendida spiaggia è una delle attrazioni più popolari di Vasto ed è l'ideale per prendere il sole, nuotare e praticare sport acquatici. Piazza Rossetti: questa storica piazza è il principale luogo di ritrovo di Vasto ed è circondata da splendidi edifici medievali e monumenti storici.

Per quanto riguarda il cibo, sono diversi i piatti tradizionali che si possono gustare a Vasto.

Ecco alcune delle opzioni più popolari:

Brodetto alla vastese: uno stufato di pesce tradizionale fatto con una varietà di frutti di mare, tra cui calamari, gamberi e pesce, cotto in un brodo a base di pomodoro con aglio, cipolla ed erbe aromatiche. Arrosticini: piccoli pezzi di agnello grigliati su uno spiedo e serviti con un semplice condimento di sale, pepe e olio d'oliva.

Maccheroni alla chitarra: un piatto di pasta tradizionale fatto con un tipo di pasta che viene tagliato con uno strumento specializzato chiamato "chitarra" (chitarra). La pasta viene servita con una varietà di salse, ma una classica salsa di pomodoro è la più popolare.

Scrippelle 'mbusse: Tipo di crêpe fatta con una pastella di farina, uova e latte, e farcita con un impasto di formaggio, prosciutto e uova. Cacio e pepe: un semplice piatto di pasta a base di spaghetti, pecorino romano e pepe nero.

Il Gran Sasso d'Italia è un massiccio montuoso dell'Appennino centrale d'Italia. Si trova nella regione Abruzzo ed è la vetta più alta dell'Appennino, con il suo punto più alto, il Corno Grande, che raggiunge un'altezza di 2.914 metri (9.560 piedi) sul livello del mare. Il Gran Sasso è una destinazione popolare per le attività all'aria aperta, come l'escursionismo, l'alpinismo e lo sci, ed è noto per i suoi paesaggi mozzafiato, le bellissime vallate montane e la flora e la fauna uniche. La montagna ospita anche il Parco Nazionale del Gran Sasso, che copre un'area di oltre 100.000 ettari e ospita una vasta gamma di fauna selvatica, tra cui il lupo appenninico e l'aquila reale. Il Gran Sasso d'Italia è una catena montuosa situata nella regione italiana dell'Abruzzo, nota per i suoi paesaggi mozzafiato, la fauna selvatica e le opportunità ricreative all'aperto. Ecco alcune attrazioni popolari che potresti considerare di visitare mentre esplori il Gran Sasso: Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: questa area protetta ospita una vasta gamma di flora e fauna ed è famosa per l'escursionismo, il campeggio e l'osservazione della fauna selvatica. Rifugio Duca degli Abruzzi: Questo rifugio è una delle mete più ambite del Gran Sasso e offre una vista mozzafiato sulle cime e sulle valli circostanti. Monte Corno: Questa vetta è il punto più alto della catena del Gran Sasso e offre viste panoramiche sul paesaggio circostante. Rifugio Campo Imperatore: Questo rifugio è situato in un panoramico altopiano nel cuore del Gran Sasso e offre svariate possibilità di svago all'aria aperta. Grotte di Stiffe: queste meravigliose grotte si trovano vicino al Gran Sasso e offrono un'esperienza sotterranea unica, tra cui visite guidate ed esplorazioni speleologiche. Lago di Campotosto: questo bellissimo lago è circondato da uno splendido scenario montano ed è una destinazione popolare per la pesca, la nautica e il nuoto. Oltre a queste attrazioni, puoi anche goderti una varietà di attività ricreative all'aperto nel Gran Sasso, tra cui arrampicata su roccia, mountain bike e sci. La zona è nota anche per il suo ricco patrimonio culturale, con numerosi borghi storici e chiese da visitare.

Quando si tratta di cibo, ci sono diversi piatti tradizionali che puoi gustare nella zona.

Ecco alcune delle opzioni più popolari:

Arrosticini: piccoli pezzi di agnello grigliati su uno spiedo e serviti con un semplice condimento di sale, pepe e olio d'oliva.

Maccheroni alla chitarra: un piatto di pasta tradizionale fatto con un tipo di pasta che viene tagliato con uno strumento specializzato chiamato "chitarra" (chitarra). La pasta viene servita con una varietà di salse, ma una classica salsa di pomodoro è la più popolare.

Scrippelle 'mbusse: Tipo di crêpe fatta con una pastella di farina, uova e latte, e farcita con un impasto di formaggio, prosciutto e uova.

Cacio e pepe: un semplice piatto di pasta a base di spaghetti, pecorino romano e pepe nero.

Pecorino di farro: un tipo di formaggio a base di latte di pecora e farro, un tipo di grano antico che viene coltivato nella regione.