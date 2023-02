Ritrovata a Roma una statua di Ercole al Parco Scott

Scoperta straordinaria al Parco Scott di Roma, al margine meridionale del Parco dell’Appia Antica, dove è stata rinvenuta una statua di marmo di un personaggio in veste di Ercole.

La soddisfazione è grande per il direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica, Simone Quilici, che non nasconde l’emozione in un’intervista al Corriere della Sera: “quando l’ho vista sono rimasto a bocca aperta”.

L’eccezionale opera presenta un buono stato di conservazione e permette di identificare in modo inequivocabile un personaggio in veste di Ercole, riconoscibile per la presenza della clava e della leonté (la pelle di leone che ne copre il capo).

Dai primi riscontri iconografici, l’ipotesi è che si tratti dell’imperatore Decio Traiano (249-251 d.C.), nei panni dell’eroe mitico. Il volto, nello specifico, presenta tratti che possono essere ricondotti proprio a questo imperatore, come la morfologia di occhi, naso e labbra, oltre al trattamento della barba.

La scoperta è avvenuta a 20 metri di profondità, a seguito di un intervento di manutenzione di un condotto fognario da parte del Gruppo Acea e Bacino sud SRL, in quanto la vecchia conduttura, già da tempo, era soggetta a un forte deterioramento. Il cantiere era seguito dall’archeologa 27enne Federica Acierno, vera protagonista del rinvenimento.

Se il riconoscimento del personaggio sembra probabile, la stessa cosa non si può dire dell’originale contesto di provenienza. La funzionaria Francesca Romana Paolillo ha fatto notare, sempre al Corriere, che la statua si trova “in giacitura secondaria”, quindi è molto probabile che la statua sia stata “collocata sotto Parco Scott durante i lavori di costruzione del condotto fognario, nella prima metà del Novecento”.

Attualmente, la statua si trova presso i depositi del Parco per il suo restauro, ma già si pensa alla sua musealizzazione. L’idea di Quilici, infatti, è che possa trovare un proprio spazio al “Casale di Santa Maria Nova, all’interno dell’attuale mostra “Patrimonium Appiae – Depositi emersi”, in corso fino al 30 giugno 2023”.

09/02/2023

Photo credits: @Parco Archeologico dell’Appia Antica