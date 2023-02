L'ex sindaco di Fresagrandinaria, Giovanni Di Stefano, insieme ai due colleghi di minoranza ha formulato una interrogazione a risposta scritta all' Amministrazione comunale in carica per conoscere l'esatto numero degli scolari che hanno usufruito del DOPOSCUOLA per il recupero del benessere psicofisico postpandemia, se l'insegnante aveva i requisiti previsti e la sua retribuzione.

Gli interroganti si riferiscono ad una spesa complessiva di 33.239 euro.