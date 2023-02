Il Lions Club San Salvo impegnato nel service "Raccolta Occhiali Usati"

Grande giornata quella di domenica per il Lions Club San Salvo che si è visto impegnato nel service "Raccolta Occhiali Usati" in Piazza Papa Giovanni XXIII a San Salvo. Tanta la partecipazione dei cittadini che si sono recati al punto di raccolta per donare gli occhiali che non usavano più da anni. È importante sensibilizzare le persone a dare risposta ai tanti bambini e adulti che hanno questo tipo di bisogno, gli occhiali che noi non usiamo più a qualcun'altro potrebbero cambiare la vita, commenta il Presidente Antonio Cocozzella, ringraziando tutti i cittadini e i soci del Club. Il materiale raccolto sarà inviato al più vicino Centro Lions attrezzato dove volontari specializzati ne cureranno la pulizia e classificazione prima di spedirli gratuitamente presso le comunità che ne hanno fatto richiesta.

Romina Palombo che, coadiuvata da altri soci Lions, ha curato la raccolta a San Salvo e coordinato quella effettuata in parte dell'Abruzzo, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'esito dell'iniziativa e per la sensibilità riscontrata nei cittadini che hanno effettuato la donazione, tra cui anche Maria Travaglini, delegata alla cultura della Città di San Salvo.

Gli occhiali usati potranno comunque essere consegnati tutto l'anno presso i punti di raccolta che hanno aderito all'iniziativa:

Ottica Desiato

Farmacia Farmamentis

Cartoleria Il Papiro

Cartoleria Dello Stadio

Studio dentistico Il Sorriso