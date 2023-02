VASTESE CALCIO E SOCIETA’ PUGLIESE VOGLIONO DEFINIRE LA CONTINUITA’ DELLA STAGIONE SPORTIVA

“Ho avuto modo di riscontrare la richiesta della ASD Vastese calcio e del delegato della Meleam SpA di Bitonto. Entrambe le società – ha evidenziato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - chiedono al Comune di poter svolgere un incontro a data da individuarsi, per definire la continuità della stagione sportiva in corso e prendere impegni eventuali per il futuro.

Posso dire, unitamente all’assessore allo Sport Carlo Della Penna e alla giunta e all’Amministrazione comunale, di essere felice che è rientrato positivamente lo stato di agitazione della Vastese calcio. Sono felice di sapere che ci siano nuove risorse e imprenditori che possano affiancare la compagine sportiva vastese e dar lustro ai colori biancorossi. Appena avremo definito la data dell’incontro sarà mia premura renderla pubblica e procedere con una riunione in diretta Facebook con giornalisti, tifosi, società Vastese calcio e la Meleam SpA”.

”Approvando il lavoro svolto dalla Vastese calcio - ha concluso l’assessore Carlo Della Penna - tutto ciò potrebbe creare presupposti per la crescita sportiva della stessa”.