“Il Mondo si rialza col sorriso di un bambino: consegnati giocattoli nuovi e materiale didattico alla Pediatria di Vasto”

Il mondo si rialza col sorriso di un bambino, questo è il titolo che Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale hanno scelto per questa iniziativa, volta a donare un sorriso ai bambini che, ricoverati in ospedale, attraversano un momento di difficoltà. In occasione del Carnevale, una delegazione di rappresentanti di Gioventù Nazionale e di Fratelli d’Italia del Vastese ha consegnato, al reparto di Pediatria dell’Ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto, i giochi ed il materiale didattico raccolto durante le festività natalizie

“È solo la nostra prima azione a sostegno dell’Ospedale di Vasto” - affermano i rappresentanti di FdI e GN del Vastese, “abbiamo tante altre idee in cantiere per sostenere il nostro nosocomio che pensiamo di concretizzare già durante le prossime festività Pasquali. Splendida l’accoglienza del personale del reparto brillantemente coordinato dalla Responsabile Dott.ssa Brindisino, nonché della Direzione Generale, Sanitaria e Medica della ASL rappresentanti dai Dottori Thomas Schael e Angelo Muraglia e dalla Dott.ssa Francesca Tana. Un ringraziamento particolare va a tutte le persone che si sono prodigate per la riuscita di questa iniziativa, senza il loro contributo tutto ciò non sarebbe stato possibile”.