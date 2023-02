Sarà presentato giovedì 2 marzo 2023 il Master di I Livello “Economia e management delle imprese cooperative”, nato dalla collaborazione tra Legacoop Abruzzo e Università d’Annunzio di Chieti-Pescara con il sostegno di Coopfond. Giovedì 2 marzo alle 11, nella sede universitaria di viale Pindaro, 42 a Pescara (aula 4) saranno presentate le peculiarità del Master e i docenti che guideranno il percorso formativo.



Il Master ha lo scopo di formare la figura professionale del manager delle imprese cooperative, capace di condurle un’alta competenza professionale e in grado di guidarle verso percorsi innovativi e di sostenibilità. Il corso risponde all’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura e l’imprenditorialità cooperativa fornendo agli studenti gli strumenti necessari per comprendere e gestire le peculiarità dell’impresa cooperativa.



L’approccio multidisciplinare del Master permette, infatti, di acquisire competenze di carattere economico-aziendale, manageriale e giuridico, coniugandole con il rispetto dei tipici valori del sistema cooperativo e dello scambio mutualistico. La figura professionale formata dal Corso può trovare sbocco nel panorama cooperativo italiano con ruoli apicali e di governance, con un’apertura all’internazionalizzazione. In particolare, esso si pone l’obiettivo di formare le figure di responsabili amministrativi, finanziari, di controllo di gestione e commerciali.



Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno Augusta Consorti, Pro-Rettrice dell’Università d’Annunzio, Carlo Masci, sindaco di Pecara, Gennaro Strever, presidente Camera di Commercio Chieti-Pescara, Luca Mazzali, presidente Legacoop Abruzzo, Francesco De Luca, Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università d’Annunzio, Antonio Gitto, docente coordinatore del Master, Michele Di Bartolomeo, presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara, Fabio Travaglini, vicepresidente AGCI Abruzzo, Michelina Venditti, componente del Consiglio del Master, Simone Gamberini, direttore generale di Coopfond.