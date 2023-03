Mercatino del riuso e baratto a San Salvo

Lo scorso sabato il Palazzetto dello sport di San Salvo marina ha ospitato il secondo appuntamento dedicato dalla Pro Loco al Mercatino del riuso e del baratto. Tante le presenze degli espositori e dei visitatori a dimostrazione del gradimento per la formula adottata.

“Sono soddisfatto e ringrazio la Pro Loco San Salvo nella persona del presidente Maria Sabatini e della squadra del riuso (Maria Donata Fini, Vincenzo Finarelli e Daniela Nanni) per l’organizzazione del Mercatino del riuso e del baratto. Oltre a essere un valido appuntamento che consente alle cose di avere una nuova vita è anche una valida opportunità di socializzazione – commenta l’assessore all’Ambiente Tony Faga – per raccontare magari la storia degli oggetti esposti in vendita o scambiati”. L’assessore Faga evidenzia come quello del riuso sia il risultato di un percorso culturale in chiave ambientale per “utilizzare di nuovo un oggetto prima che diventi per davvero un rifiuto”.

Prossimo appuntamento sabato 1 aprile sempre al Palazzetto dello Sport in via Magellano dalle ore 9:00 alle ore 19:00. “Su invito del sindaco Emanuela De Nicolis siamo già al lavoro con la presidente della Pro Loco Sabatini prevedendo nuove date dei mercatini rispetto alle tre che sinora sono state programmate anche con la collaborazione dell’assessorato al Commercio e all’assessore Carla Esposito” conclude l’assessore all’Ambiente.