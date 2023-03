Apprendo con immensa gioia l'intenzione di Luciano D'Alfonso di volersi candidare Sindaco a Castelguidone per riattivare il circuito democratico e sostenere i comuni dell'entroterra ormai da troppo tempo dimenticati.

Non ho mai nascosto la mia amicizia e la mia stima per Luciano e sono pronto a candidarmi in lista con lui per aiutarlo a ricostruire la visibilità e l'economia dei nostri piccoli ma fantastici paesi.