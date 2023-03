DI TORO PARLA A SUOCERA PERCHE' NUORA INTENDA

Ho appreso dai mezzi di informazione che nella giornata di venerdì 3 marzo il sindaco di San Salvo, Avv. Emanuela De Nicolis, e il presidente del consiglio comunale, Avv. Tiziana Magnacca, hanno partecipato alla riunione con i sindaci di Villalfonsina, Pollutri e Casalbordino che, insieme al comune di Monteodorisio (assente all’incontro), hanno presentato ricorso al TAR contro la trasformazione del CIVETA in società di capitali.

Nei mesi scorsi durante il mio intervento in consiglio comunale sulla vicenda CIVETA ho auspicato di arrivare all’unità di intenti e a una soluzione condivisa da tutti per salvaguardare questo bene prezioso dell’intera comunità. Mi auguro che la presenza dei rappresentati del comune di San Salvo sia dovuta a questa motivazione e non ad un ripensamento da parte del primo cittadino sansalvese soprattutto in virtù del fatto che giovedì non ha partecipato alla riunione, convocata dalla Regione Abruzzo ( presso la sede del Civeta), con i sindaci che insieme alla nostra città, hanno firmato dal notaio nel mese di dicembre la trasformazione del CIVETA in srl.

Invito pertanto il Sindaco di San Salvo a farsi promotore di un azione risolutiva e collegiale con tutti gli enti consorziati nel pre-esistente CIVETA , affinchè si salvaguardino gli interessi dei cittadini dell’intero territorio.