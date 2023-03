A San Salvo un nuovo sportello per i CONSUMATORI: la CONS.E.L.

La CONS.E.L. è un’associazione non lucrativa di utilità sociale, costituita per orientare e difendere gli interessi di tutti i cittadini nei rapporti con venditori o fornitori di beni e servizi, pubblici e privati apre un suo nuovo sportello a San Salvo. Il consumatore è l’utilizzatore di beni e servizi prodotti dal sistema economico. Secondo il diritto italiano è la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il codice del consumatore contempla anche il “consumatore di servizi pubblici”, al quale l’art.101 garantisce il riconoscimento dei diritti previsti dalle leggi dello Stato e delle Regioni. La protezione di questa figura, alla quale in determinati momenti di vita di ogni giorno appartiene a chiunque, costituisce l’oggetto del diritto dei consumatori.

La CONS.E.L. è un’Associazione di Difesa dei Consumatori presente su tutto il territorio nazionale e con il nuovo sportello sito a San Salvo in Via Grasceta 13, grazie ai propri esperti ed avvocati, difende e tutela i tuoi diritti, offrendo consulenze gratuite previo appuntamento: via Grasceta 13 - Tel. 379.1335577. eMail: conselsansalvo@gmail.com