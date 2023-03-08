NON SI POSSONO CONSENTIRE SIMILI CONDIZIONI

SIAMO STATI CONTATTATI DA UNA SIGNORA CHE ABITA ALLE CASE POPOLARI DI CORSO GARIBALDI A SAN SALVO CON UN MARITO MALATO, COSTRETTO A VIVERE IN UNA CASA MALSANA ED IGIENICAMENTE PERICOLOSA. ABBIAMO FATTO IL SERIVIZIO CHE PUBBLICHIAMO E CHE ABBIAMO GIA' FATTO VEDERE AL CAPO DELL'OPPOSIZIONE FABIO TRAVAGLINI, NOSTRO EDITORE.
“TAGGHIAMO” IL VIDEO ANCHE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE VIGILANZA DELLA REGIONE, DOTT. PIETRO SMARGIASSI, AFFINCHE' VERIFICHI SE E' VERO CHE TANTI SONO STATI I SOPRALLUOGHI DEI TECNICI ATER, MA NON SI E' PROVVEDUTO A RENDERE ABITABILE L'IMMOBILE.
INVIEREMO IN PRIVATO IL VIDEO AD ALCUNI NOSTRI AMICI CONSIGLIERI REGIONALI ED AL PRESIDENTE ATER DI CHIETI (ANCHE SE DA NOI E' COMPETENTE IL PRESIDENTE DI LANCIANO - VASTO), AFFINCHE' SI INTERESSINO DEL PROBLEMA E PONGANO UNA DOVEROSA SOLUZIONE.