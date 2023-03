Febbo risponde a Paolucci sulle strade colabrodo delle aree industriali

"Il duo Paolucci-Cordisco, ancora frastornati dalla sconfitta al congresso nazionale del PD che ha visto la vittoria della Schlein e quindi ha fatto sfumare la candidatura dello stesso Paolucci alla presidenza della Regione e al membro del cda Arap Cordisco la candidatura alle regionali, si sono lanciati in una ingiustificabile ed ingenerosa campagna denigratoria nei confronti di Arap, l'Agenzia regionale per le attività produttive". A dichiararlo e il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Mauro Febbo.

"Stavolta, - fa rilevare Febbo - credo il duo Paolucci-Cordisco abbia proprio preso lucciole per lanterne se è vero che, nel denunciare pseudo mancanze da parte dell' attuale Arap, hanno fatto riferimento al Masterplan dimenticando, o meglio, omettendo, che il Masterplan 2014-2020 non solo è stato scritto ma anche programmato e gestito dal governo D'alfonso-Paolucci. Forse, giova ricordare- aggiunge Febbo - che all'interno di questo importante atto di programmazione, neanche un euro degli oltre 700 milioni è stato indirizzato a beneficio dello sviluppo economico, né in termini di sostegno alle aziende, né in termini di investimenti infrastrutturali. Mi riferisco, in particolare, ad interventi all'interno delle aree industriali. Questa maggioranza di centro-destra ha dovuto investire decine di milioni di euro per i contatti di sviluppo e di innovazione non previsti nel Masterplan né negli altri fondi europei 2014- 2020. Peraltro, l'Arap lasciataci in eredità da D'Alfonso- Paolucci-Cordisco-Leombroni è la stessa che ha chiuso la gestione con un deficit di oltre 13 milioni di euro, molti dei quali accumulatisi per il mancato pagamento di tasse e contributi previdenziali, oggi fortemente risanato.

L'attuale gestione dell'Arap oltre ad aver portato avanti obbligatoriamente una politica di risanamento ha puntato sul sostegno allo sviluppo come il potenziamento del porto di Vasto, l'insediamento di Amazon, della stretta collaborazione con la Zes e sviluppando quella politica di internazionalizzazione sconosciuta fino a pochi anni fa. Peraltroa Regione in più di un'occasione, - ricorda Febbo - è intervenuta a sostegno di Arap che si è trovata di fronte ad una crisi causata sia dall'aumento esponenziale dei costi energetici sia ad una morosità delle aziende industriali, anch'esse vittime della crisi internazionale.

Stesse sereno il collega Paolucci che noi, cdx a differenza sua, stiamo reperendo importanti risorse da mettere a disposizione di Arap sia dello sviluppo economico sia degli interventi infrastrutturali nella programmazione 2023/2027, e questo dovrebbe essere va conoscenza anche del membro del cda Cordisco che è abituato a prendere meriti non suoi e scariche responsabilità (precedenti) sue su altri -conclude il capogruppo FI in regione Mauro Febbo"