UN LUPO ALLE CASE POPOLARI DI SAN SALVO MARINA

COME DIMOSTRA QUESTA FOTO, INVIATACI IN REDAZIONE DALL'AMICO STEFANO MORETTI CHE RINGRAZIAMO, STAMATTINA UN LUPO E' ENTRATO NELL'AREA DELLE CASE POPOLARI DI SAN SALVO MARINA, DOVE IN GENERE STAZIONANO SERENAMENTE ANZIANI E BAMBINI.

INVITIAMO IL COMUNE DI SAN SALVO E LA SUA POLIZIA LOCALE, I CARABINIERI, LA ASL E CHIUNQUE NE ABBIA COMPETENZA AD ASSUMERE OGNI URGENTE PROVVEDIMENTO A TUTELA DEGLI INERMI ASSEGNATARI…PRIMA CHE LA BESTIA DIVENTI AGGRESSIVA.

P.S. NON SAPPIAMO SE SI TRATTI DELLO STESSO ANIMALE RIPRESO COL VIDEO PUBBLICATO SU FACEBOOK DALL'AMICO VITALE CIAVATTA, MA E' CHIARO CHE IL PROBLEMA E' DI TUTTA LA MARINA DI SAN SALVO E NON E' SOLO DELLE CASE POPOLARI