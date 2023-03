CARLO DE LUCA RELATORE A MILANO

Si è svolto l’11 marzo a Milano un importantissimo corso di formazione per otorini liberi professionisti, organizzato dall’ Associazione italiana otorinolaringoiatri libero professionisti, le cui lezioni sono state tenute da Thomas Hummel, leader del gruppo tedesco di Dresda e da Carlo De Luca, leader del gruppo italiano.

Il corso è stato un importante momento di incontro e confronto scientifico con i due clinici che hanno contribuito ad un vero e proprio progresso diagnostico, spinto anche dagli effetti lesivi su olfatto e gusto di alcune varianti di Sars CoV. 2.

Al termine dell’incontro, Carlo De Luca ha espresso la sua gioia personale nell’essere stato invitato come docente all’importante evento insieme a Thomas Hummel, su un argomento così complicato, cosa che – secondo lo stesso De Luca – “oltre che ad aver reso la giornata molto fruttuosa e gratificante, ha dato un risvolto pratico sdoganando finalmente il mito dell’’olfatto: questo sconosciuto”.

Il medico sansalvese non è nuovo ad eventi scientifici di tale valenza: nella VIII GIORNATA UDITO – UDITO ITALIA ONLUS, svoltasi il 3 marzo scorso, aveva partecipato presso la sede del Ministero della Salute di Viale Ribotta a Roma Eur all’incontro sul tema scelto dall’OMS "Ear and hearing care for all! Let's make it a reality", per concentrare l’attenzione soprattutto sull’importanza e sulla necessità di implementare gli screening universali, affidati in Italia a quattro gruppi di lavoro, opportunamente composti.

(nella foto, De Luca ed Hummel sono con Orietta Calcinoni, presidente nazionale dell' Associazione italiana otorinolaringoiatri libero professionisti)