FRESA SI COLORA DI LILLA IL 15 MARZO ALLE 10,30

È indetta la «Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare» per il giorno 15 marzo di ogni anno. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati, promuovono l’attenzione e l’informazione sul tema dei disturbi del comportamento alimentare, nell’ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n° 140 del 19-06-2018).

In virtù di questo disposto, a Fresa è stata indetta un'iniziativa con le Scuole.