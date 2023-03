Consegna delle borse di studio "Per il pane, la terra e il lavoro: la lotta dei contadini di San Salvo

In occasione del 73° anniversario dell'occupazione del Bosco Motticce, giovedì 16 marzo alle ore 11.15 presso l'aula magna dell'istituto superiore Raffaele Mattioli di San Salvo si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio per il concorso scolastico sul tema "Per il pane, la terra e il lavoro: la lotta dei contadini di San Salvo ".

Il concorso fu indetto in occasione del 70° anniversario, allorquando fu inaugurato anche l'opera scultorea Humus.

Nel corso della cerimonia che vedrà la partecipazione di numerose autorità saranno consegnate 10 borse di studio agli studenti degli istituti scolastici Sansalvesi che hanno partecipato al concorso indetto dall'associazione il Bosco e la Bandiera.

Alla presenza dei rappresentanti che hanno patrocinato l'iniziativa verranno premiati gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori.

Infine, sarà consegnata una targa a ricordo del professor Nicola Verna per aver ricostruito e documentato, attraverso il libro il Bosco e la Bandiera, la lotta del Bosco Motticce e del movimento contadino e operaio di San Salvo per il pane, la terra e il lavoro.