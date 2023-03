SCHIAVI D'ABRUZZO E' IN FESTA PER LA NEO NOMINATA VICE PRESIDENTE DEL LAZIO ROBERTA ANGELILLI, ORIGINARIA DEL PICCOLO CENTRO ABRUZZESE.

IL SUO GRANDE AMICO, EX CONSIGLIERE REGIONALE PAOLO PALOMBA, STA ORGANIZZANDO L'ACCOGLIENZA IN PAESE PRESUMIBILMENTE IN ESTATE, QUANDO L'ESPONENTE DI FRATELLI D'ITALIA VERRA' A PASSARE LE VACANZE IN CONTRADA CASALI