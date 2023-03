IN VIA SAN MICHELE A VASTO PERCORSO PEDONALE CON DISSUASORI GOMMATI E CATARIFRANGENTI

"Per garantire la sicurezza dei pedoni in via San Michele sarà presto realizzato un percorso pedonale, distinto con adeguata segnaletica orizzontale e verticale e delimitato da dissuasori gommati e catarifrangenti. Il percorso interesserà il tratto iniziale del marciapiede di via San Michele, sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dal centro verso la periferia". A comunicarlo è il sindaco di Vasto, Francesco Menna che sottolinea la necessità di intervenire per tutelare i pedoni in transito in quella zona.

"Ringrazio il comandante della Polizia Locale, il maggiore Giuseppe Del Moro, per aver recepito e per aver svolto i necessari sopralluoghi per giungere a questa soluzione utile e necessaria ai cittadini che potranno così percorrere il tratto di strada interessato, in totale sicurezza. I dissuasori gommati e catarifrangenti hanno lo scopo di rendere visibile più il percorso impedendo così la reale circolazione dei veicoli”, conclude l'assessore alla sicurezza e alla Polizia Locale, Carlo Della Penna nel sottolineare che la decisione presa è l’unica soluzione possibile nel rispetto della Codice della Strada e della conformazione dell’arteria. Presto verranno messi in sicurezza altre aree cittadine, come già è avvenuto nel tratto pedonale di Via Nicola Bosco.