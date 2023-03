"Corridoio verde" della Costa dei Trabocchi: se passa niente parcheggi alla ex Stazione e Casarza, che fare?

La Giunta Regionale il 9 gennaio 2023 ha varato il PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI. Dopo la pubblicazione ha anche avviato la “fase di consultazione pubblica” - vale a dire la presentazione delle osservazioni - che scade lunedì 20 marzo 2023.

Il Progetto “contempla il CORRIDOIO VERDE quale elemento di salvaguardia e valorizzazione ambientale e paesaggistica del sistema costiero. Il corridoio verde è costituito da tutte le aree ferroviarie dismesse del tratto litoraneo compreso tra Ortona e Vasto Marina unitamente alle ex stazioni ferroviarie presenti con le relative aree di pertinenza alle quali si applica il regime di protezione proprio delle riserve naturali (L.R. 5/2007). Su tutte le aree ferroviarie dismesse è confermata la preclusione di ogni attività di trasformazione del suolo diversa dalla destinazione a verde. Il corridoio verde contiene la “via verde” quale percorso ciclopedonale di eccellenza realizzato e gestito dalla Provincia di Chieti”.

Questa premessa all’attuale Progetto Speciale Territoriale ripete parola per parola quanto riportato nella legge regionale n. 5/2007. In particolare ripete le specifiche che sulla aree dismesse del tracciato delle Ferrovie dello Stato “è preclusa ogni attività di trasformazione del suolo diversa dalla destinazione a verde” e che sull’ex tracciato “si applica il regime di protezione proprio delle riserve naturali”.

La maggior parte delle osservazioni del Comune di Vasto illustrate in sala consiglio martedì riguarda il mantenimento dei parcheggi alla vecchia Stazione e Casarza e la possibilità di realizzarne dei nuovi. Allora la domanda sorge spontanea: che possibilità di accoglimento hanno tali osservazioni che sono in contrasto con la suddetta legge, che sull'ex aree Fs prevede solo aree a verde? Non si deve chiedere la modifica della legge regionale n.5/2007 per avere poi la possibilità di realizzare i parcheggi di cui sopra? I cittadini a volte si pongono troppi problemi, per i tecnici tutto è facile, loro sanno come muoversi in questa complessa normativa. Speria