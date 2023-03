Consegnate dieci borse di studio e una targa a ricordo del professor Nicola Verna.

Abbiamo consegnato dieci borse di studio agli studenti degli istituti scolastici sansalvesi e la targa a ricordo del professor Nicola Verna. Una giornata straordinaria ricca di emozioni, dove una lotta di parte è diventata patrimonio dell'intera città. Le iniziative portate avanti dall'associazione Il Bosco e la Bandiera sono servite a tramandare alle nuove generazioni le lotte per il pane, la terra e il lavoro, dalle quali sono partite le politiche di sviluppo e di crescita del nostro territorio.

Siamo partiti vent'anni fa e con l'iniziativa di oggi abbiamo concluso un percorso che ci ha portato alla ricostruzione di una parte di storia gloriosa della nostra città. Grazie a quanti che a vario titolo (non li citiamo per non far torto a nessuno) hanno contribuito e reso possibile queste iniziative. Grazie di cuore.