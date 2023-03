Montalfano 4 - San Buono 2

Siamo passati subito in vantaggio con Mazzetti e prima del decimo minuto abbiamo raddoppiato con Silla. Non siamo stati bravi a mettere il sigillo alla partita prima dello scadere del primo tempo e gli avversari nella ripresa ci hanno creato non pochi problemi. Infatti hanno accorciato le distanze e pressavano sulla nostra linea di centrocampo. Il gol di Alessio Colameo non è bastato per chiudere la partita in quanto il San Buono ha segnato il secondo gol al 35 del secondo tempo.

A 5 minuti dalla fine il “solito” Mazzetti ha segnato il 4° gol che ci ha fatto urlare di gioia per questa importantissima vittoria. Adesso tutti concentrati per la prossima partita ai piedi della Majella, in quel di PALENA. Grazie ai numerosi e calorosi tifosi che non ci lasciano mai soli. NOI SIAMO SEMPRE UNA SQUADRA.