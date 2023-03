Settimana della Cittadinanza a Vasto

Dal 20 marzo fino al 24 marzo, presso tutti i plessi della scuola primaria e le sezioni della scuola dell'infanzia della Nuova Direzione Didattica, saranno molteplici le attività relative alla "Settimana della Cittadinanza".

Quando si parla di cittadinanza attiva nella scuola si intende voler cercare soluzioni e strategie educative che aiutino i bambini ad acquisire la consapevolezza e il profondo rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. E' possibile trasmettere questi valori a scuola ai nostri alunni fornendo loro le conoscenze e gli strumenti necessari per diventare attivi e coscienti per esercitare in futuro i propri diritti, doveri, poteri e responsabilità. Promuovere e sviluppare la cittadinanza attiva e le competenze civiche nei bambini diventa essenziale, specialmente quando si tratta di valori fondamentali che ci riguardano da vicini come la solidarietà, l'uguaglianza, il futuro e la sostenibilità. Il percorso per diventare cittadini attivi, infatti, aiuta a sviluppare nei bambini un'attenzione in più nei confronti del prossimo e della società in cui crescono.

Nella Settimana della Cittadinanza saranno tante le attività incentrate sulle tematiche della Costituzione, dell' ambiente, gli alunni attraverso esperienze dirette saranno protagonisti di positivi confronti e interessanti riflessioni. Nella mattinata gli alunni delle classi quinte hanno accolto presso la sede del plesso Peluzzo i consiglieri regionali Pietro Smargiassi, Manuele Marcovecchio, il sindaco Francesco Menna, il vices indaco Licia Fioravante e l' assessore Anna Bosco che hanno interagito con gli alunni esponendo le funzioni degli Enti locali che rappresentano.

Il benvenuto della dirigente scolastica Concetta Delle Donne ha aperto l' interessante confronto e discussione con l' enorme platea di alunni e rispettivi insegnanti. Non sono mancati gli interventi dei bambini ai quali i consiglieri regionali e assessori hanno risposto con semplicità e vivo entusiasmo. La mattinata è proseguita all'aperto dove tutti gli alunni del plesso Peluzzo ed Infanzia San Michele hanno intonato l'inno di Mameli e un canto dedicato al Tricolore italiano. I valori della nostra Repubblica: la persona ,il lavoro, la dignità, la libertà, e l'uguaglianza, la democrazia, la legalità e poi i gol dell Agenda 2030 sono i temi sui quali la nostra scuola pone attenzione quotidianamente, che nella Settimana della cittadinanza saranno ulteriormente approfonditi .