GIANNINI E LEONE PRESENTANO IL LIBRO “IL PARTITO DALLE PARETI DI VETRO”

Venerdì 24 marzo a San Salvo, Chieti, alle ore 18.00, presso il bar/bistrot letterario “Moliere” (via Duca degli Abruzzi, 37/b), “Cumpanis” e Costituente Comunista presentano il libro di Álvaro Cunhal “Il Partito dalle pareti di vetro”. Interverranno Dario Leone, portavoce nazionale di Costituente Comunista e il Sen. Fosco Giannini, direttore di “Cumpanis”.

Il libro di Cunhal, uscito in Portogallo nel 1985 e mai pubblicato in Italia prima che fosse portato nel nostro paese da Fosco Giannini (ciò attraverso il forte rapporto di Giannini con il Partito Comunista Portoghese) ed edito dalla Casa Editrice La Città del Sole di Napoli, è una straordinaria opera sulla forma-partito comunista. In quest’opera l’Autore, allora segretario generale del Partito Comunista Portoghese, delinea un partito comunista dalla fortissima democrazia leninista interna e dal carattere rivoluzionario. Due qualità essenziali (democrazia leninista e carattere rivoluzionario del partito comunista) estintesi nella lunga involuzione interna del PCI storico e mai riapparse nelle esperienze comuniste italiane organizzate successive all’autoscioglimento del PCI di Occhetto. Il centralismo democratico e non burocratico, la lotta al culto della personalità, la lotta alla burocratizzazione e all’accentramento del potere, la natura internazionalista, antimperialista e rivoluzionaria del partito, la centralità della promozione delle compagne alla guida del partito come riflesso della lotta generale del partito comunista per la liberazione della donna nella società, la comprensione della natura politica, e non la demonizzazione aprioristica, del dissenso interno, la sintesi nel centralismo democratico, l’unità dialettica tra teoria e prassi e, dunque, lo studio, la formazione, la scuola quadri e la militanza: tutti questi sono gli elementi che, nel “discorso” di Cunhal, delineano una forma partito comunista contemporanea e all’altezza dei tempi e dell’odierno scontro di classe.

Di tutto questo i compagni e dirigenti comunisti Dario Leone e Fosco Giannini parleranno a San Salvo, Chieti, il prossimo 24 marzo in un incontro “storico” tra due formazioni che svilupperanno un percorso unitario e sinergico a livello nazionale. Nell’intento strategico di mettere a valore la lezione di Álvaro Cunhal, uno dei più grandi intellettuali e dirigenti del movimento comunista europeo e internazionale, nel progetto di ricostruzione di una forza, in Italia, conseguentemente comunista, non una di quelle caserme dal nome “comunista” ma politicamente moderate apparse nell’ultima fase in Italia, ma una “casa” democratica e rivoluzionaria attraente per la “classe”, per gli intellettuali, per le giovani generazioni di lavoratori e lavoratrici, di studenti, di ragazze e ragazzi.