MOSTRA DI SCULTURA DEL POLO LICEALE PANTINI-PUDENTE ALLA SALA MATTIOLI

Giovedì 23 marzo alle ore 18:00 alla Sala Mattioli in Corso de Parma verrà inaugurata la mostra di scultura dal titolo D’Amore e D’Animali realizzata dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Artistico. L’iniziativa è promossa dal Polo Liceale Pantini - Pudente in collaborazione con l’assessorato alle Politiche per la difesa e tutela degli animali, l’assessorato alle Politiche giovanili, le associazioni “Amici di zampa” e “Rispetto per tutti gli animali”. Sarà possibile visitare la mostra fino a domenica 26 marzo dalle ore 17.00 alle ore 20:00.

“Abbiamo raccolto con entusiasmo e attenzione la proposta del Liceo Artistico di promuovere una mostra che ha la finalità di sensibilizzare attraverso il linguaggio dell’arte e il rispetto degli animali - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessora Paola Cianci - comunicando la loro bellezza ed importanza per la tutela dell’ambiente. Ringraziamo la professoressa di scultura e progettazione Ylenia Paladino e le ragazze ed i ragazzi che hanno lavorato con grande passione ed interesse nella realizzazione delle loro sculture. L’inaugurazione sarà l’occasione per un confronto intergenerazionale con le associazioni che da sempre si impegnano per la cura degli amici a quattro zampe”.