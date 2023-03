“Una montagna di mattoncini” a Roccaspinalveti

A Roccaspinalveti arriva la magia dei mattoncini LEGO® con l’evento Una montagna di mattoncini. Il 29 e 30 aprile e il 1° maggio sarà possibile vivere delle giornate completamente immersi nel fantastico mondo creativo dei celebri mattoncini. L’evento, organizzato dal Comune di Roccaspinalveti e dall’APS Sleghiamo la fantasia, si svolgerà nel Palazzetto dello Sport di via Roma.

In un’area gioco di 600 metri quadri, ad accesso gratuito (minori accompagnati dagli adulti), ci saranno il laboratorio creativo dai 6 ai 99 anni, il laboratorio DUPLO, dedicato ai più piccoli (0-5 anni), il Circuito Racer (dai 9 anni in su) e il laboratorio Animali Marini, dai 5 ai 99 anni. Inoltre, durante tutte le giornate, sarà aperto il mercatino dei pezzi sfusi LEGO®, sia nuovi che usati.

E, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino-Carunchio, è stato lanciato il concorso Io l’ambiente lo salvo così, dedicato agli alunni delle scuole primarie e secondarie del territorio. I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, come da regolamento, saranno chiamati a cimentarsi con delle realizzazioni creative con i mattoncini LEGO® sui temi della sostenibilità ambientale, cambiamento climatico, energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica, mobilità sostenibile e riciclo. Il regolamento completo sarà inviato alle scuole del territorio ed è disponibile sul sito del Comune di Roccaspinalveti (https://www.comuneroccaspinalveti.it/) per favorire la più ampia partecipazione di bambini/e e ragazzi/e. Nel pomeriggio di lunedì1° maggio, dopo una attenta valutazione delle opere presentate, ci sarà la premiazione dei primi tre classificati di ogni categoria partecipante.

«Uno degli obiettivi di questa amministrazione è stato sempre quello dello sviluppo e promozione del suo territorio», commenta il sindaco Claudia Fiore. «E stiamo portando avanti questa azione non solo con il tradizionale calendario degli eventi estivi e quello invernale ma cercando anche di rivitalizzare tutti i periodi dell’anno. Iniziative come questa rappresentano uno degli strumenti con cui valorizzare il nostro territorio sia dal punto di vista sociale che economico». Una montagna di mattoncini sarà «un evento unico nel suo genere, gratuito, pensato per piccoli e grandi e completamente inclusivo, dove tutti potranno giocare e divertirsi insieme».