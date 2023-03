MOZIONE DI ANGELA MENNA A MONTEODORISIO

"Ho depositato una mozione con la quale propongo al Consiglio Comunale, in attesa della prossima seduta, l'istituzione di una Consulta per le disabilità, che, attraverso funzioni propositive, consultive e di dialogo con l’Amministrazione, promuova interventi concreti e mirati rivolti alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Considerando che l’art.10 del vigente Statuto comunale prevede che 'Il consiglio comunale può istituire consulte con funzioni di supporto all'attività amministrativa del Comune', la Consulta per le disabilità si pone come obiettivo quello di incoraggiare l’esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione, all’inserimento lavorativo, all’assistenza e all’inclusione sociale per le persone disabili indipendentemente dall’età, dalle caratteristiche psicofisiche e sensoriali.

Tale Consulta potrebbe esprimere proposte agli organi comunali per l’adozione di atti, per l’istituzione e/o fruizione di servizi comunali e incentivare la realizzazione di progetti mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche al fine di favorire una progettazione inclusiva. La Consulta per le disabilità, in caso di approvazione, vedrebbe il diretto coinvolgimento di consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, un’equipe multiprofessionale che preveda rappresentanti di ASL, medici e psicologi, nonché la redazione di un apposito regolamento che ne disciplini il funzionamento. Servono interventi mirati e concreti, iniziative saltuarie sul tema non bastano."