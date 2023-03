Cento anni dalla nascita di DON LORENZO MILANI

In occasione dei cento anni della nascita di DON LORENZO MILANI (Firenze, 27 maggio 1923) il CLUB PER L’UNESCO DI VASTO, per ricordare la figura di questo grande uomo, sacerdote e pedagogo al tempo stesso, ha organizzato nella giornata di MARTEDÌ 28 MARZO una cerimonia celebrativa articolata in due distinti momenti:

La prima parte avrà luogo all’aperto, alle ore 10.00, esattamente in Via Don Lorenzo Milani angolo Via dei Conti Ricci, dove in una apposita area attrezzata dal Comune di Vasto, in prossimità di importanti plessi scolastici, verrà inaugurata una statua in bronzo, opera dell’artista VANNI MACCHIAGODENA, che ritrae un ragazzo povero (simbolo degli “Ultimi” a cui il Priore di Barbiana dedicava tutte le sue energie morali) intento a leggere un libro seduto su una panchina, a monito della forza di riscatto e di emancipazione della cultura.

La seconda parte della cerimonia si svolgerà presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, con inizio alle ore 16,00, con un Convegno su “DISPERSIONE SCOLASTICA E DIFFERENZE NELL’OFFERTA FORMATIVA”con l’intervento dei seguenti relatori: Alberto Melloni, Bianca Chiesa, Lauro Seriacopi, Letizia Stangarone, Mariapaola Azzario e Teresa Gualtieri.

Coordina i lavori Bianca Campli, Presidente del Club per l’Unesco di Vasto. Porgerà il suo saluto in un intervento preregistrato il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della C.E.I. I saluti istituzionali saranno quelli di Francesco Menna, Sindaco di Vasto; di Sabrina Bocchino, Consigliere regionale Abruzzo e Nicola Della Gatta, Assessore alla Cultura del Comune di Vasto. La cerimonia può contare sul patrocinio della REGIONE ABRUZZO e su quello del COMUNE DI VASTO.