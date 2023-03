A Scerni la primavera Ã¨ in sella alla mountain bike

Trofeo Accademia della Ventricina alla sua tredicesima edizione domenica 26 marzo a Scerni. Ormai un’istituzione ad inizio primavera per il comitato organizzatore della Vastese Inn Bike, coaudivato dall’Asd Sulle Orme dei Sanniti, che funge da polo di attrazione per i tanti appassionati della mountain bike che non fanno mai mancare la propria adesione. Un obiettivo raggiunto grazie alla quale Scerni, nel medio-alto vastese, è nota nel panorama della mountain bike oltre i confini regionali abruzzesi.

Il percorso di gara include strappi, single track (passaggi singoli) nel bosco, le carrettiere di Scerni paese e il versante nord del bosco dell’istituto agrario Cosimo Ridolfi, per uno sviluppo complessivo di circa 6,7 chilometri, da ripetere più volte a seconda delle categorie (dislivello 248 metri a giro), con partenza e arrivo presso il medesimo istituto. Per garantire la sicurezza dell’evento, il numero massimo degli iscritti sarà fissato a quota 250 partecipanti con due partenze: alle 9:00 esordienti e allievi, alle 10:15 le categorie amatoriali e agonistiche juniores e open.