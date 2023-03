-- https://youtu.be/2P2bRjsEzjw



Il Parco Archeologico di Castelseprio è un sito storico situato in Lombardia in provincia di Varese, nei pressi del comune di Castelseprio, e si estende su una superficie di circa 350 ettari. Il sito era un tempo una città fortificata nota come Castrum Seprium, che fu occupata dai Romani e successivamente dai Longobardi. Nel VI e VII secolo i Longobardi stabilirono nella città la loro capitale, che divenne un importante centro di attività politiche e religiose.



Oggi il Parco Archeologico di Castelseprio racchiude i resti dell'antico abitato, tra cui le mura fortificate, la Basilica di Santa Maria foris portas, e numerose altre chiese ed edifici. Il parco dispone anche di un museo che mette in mostra molti dei manufatti che sono stati scoperti nel sito nel corso degli anni. I visitatori del parco possono esplorare le rovine della città e conoscere la sua storia e cultura. Il parco è una destinazione popolare per turisti, appassionati di storia e appassionati di archeologia.