Da oggi Ã¨ possibile richiedere in concessione fino a circa 10 ettari di terreno a fini agricoli

E' stata pubblicata la determina con relativo avviso per la concessione di terre civiche di proprietà del Comune di Cupello. A seguito dell’approvazione del Regolamento comunale per la disciplina dei diritti di Uso civico, da oggi, infatti, sarà possibile presentare istanza per la concessione ai fini agricoli di un totale di circa 10 ettari. Potranno fare domanda gli imprenditori agricoli professionali, le società di imprenditori agricoli professionali (D. Lgs 99/2004), i coltivatori diretti, liberi cittadini o società di carattere diverso.

Sarà data priorità ai giovani agricoltori e agli ex affittuari ovvero ai loro diretti eredi. Si è deciso, inoltre, di non utilizzare, per il calcolo dei canoni, il consueto saggio di interesse del 3% e mantenere un prezzo più accessibile al fine di incentivare la coltura di suddette terre e prevenirle dal degrado. Una scelta questa che sottolinea, ancora una volta, la sensibilità della stessa Amministrazione comunale di Cupello verso il tema. Infatti, già nel febbraio scorso e tra le prime in Abruzzo, Cupello aveva deliberato per l’acquisizione delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici ai sensi della Legge Regionale 47/2022 voluta dal consigliere regionale Manuele Marcovecchio.