Il progetto di alfabeto europeo dei bambini del Polo scolastico di via Melvin Jones

Il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis e il presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca hanno ricevuto questa mattina la copia del progetto eTwinning "Europe alphabet" che ha visto protagonisti i bambini della Scuola dell'Infanzia e tre classi della Scuola Primaria del Polo scolastico di Via Melvin Jones dell’Istituto omnicomprensivo “Mattioli-D’Acquisto. A consegnare il prezioso plico Simona Caprara (referente del progetto per la Scuola dell' Infanzia), Martina Manzone e Pamela Antenucci, mentre referente del progetto per la Scuola Primaria è Paola Ranalli.

Progetto eTwinning "Europe alphabet" che consentirà agli alunni di San Salvo di condividere esperienze, buone pratiche e percorsi educativi con altri bambini e insegnanti di diversi Paesi europei, come la Spagna e Turchia, oltre a generare un positivo confronto sui temi della cittadinanza e della sostenibilità. Attività che offrirà agli alunni l'opportunità di migliorare le loro competenze, nel corso della normale attività didattica, in particolare favorendo quelle relazionali di problem solving, l'utilizzo di lingue straniere in contesti reali, competenze tecnologiche, creatività e capacità di lavorare in gruppo per raggiungere obiettivi comuni.

Il sindaco De Nicolis e il presidente Magnacca si sono complimentati con le insegnanti per un’iniziativa che valorizza la partecipazione dei bambini oltre a essere un valore aggiunto per il loro percorso formativo preparandoli a essere i cittadini del futuro.