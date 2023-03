INAUGURATO A VASTO IL MONUMENTO DEDICATO A DON MILANI A 100 ANNI DALLA NASCITA

E' stato inaugurato, a cento anni dalla nascita di Don Milani, un monumento in bronzo, opera dell’artista Vanni Macchiagodena dedicato al fondatore della scuola di Barbiana. Alla cerimonia in Via Don Lorenzo Milani angolo Via dei Conti Ricci, in prossimità dei plessi scolastici insieme a tanti cittadini, hanno preso parte diversi rappresentanti della giunta e del consiglio comunale e molti alunni.

“E stata inaugurata una statua in bronzo – ha evidenziato Bianca Campli Presidente Club per l’Unesco di Vasto -che ritrae un ragazzo povero simbolo degli “Ultimi”, a cui il sacerdote dedicava tutte le sue energie morali, seduto su una panchina intento a leggere un libro, a monito della forza di riscatto e di emancipazione della cultura”.

L’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta ha portato i saluti del sindaco Menna ed ha dichiarato: Don Milani è stato un testimone della cultura a 360 gradi. Ha vissuto il suo essere cristiano in maniera autentica. L’istruzione non è semplicemente uno dei diritti costituzionalmente garantiti ed universalmente riconosciuti, ma diventa il più importante veicolo del sapere per un’umanità degna della sua natura. Ed è inoltre, l’unico mezzo per annullare le differenze, abbattere le divisioni, unire per una comune speranza di pace.

“Porto il saluto della Regione Abruzzo che ha dato il patrocinio ed un piccolo contributo. I miei complimenti ai cittadini che hanno contributo a raggiungere una somma considerevole. Quando si lavora per la nostra comunità, - ha detto la consigliera regionale Sabrina Bocchino - per la nostra città noi ci siamo, al di là del colore politico”.