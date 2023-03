Ecco il convegno “Il nuovo Codice degli Appalti - opportunità per imprese e professionisti ”, organizzato da CNA Abruzzo, che si terrà a Pescara , il giorno mercoledì 5 aprile 2023 , presso l'Auditorium Cerulli, in via Verrotti 42, alle ore 15.30.



L'evento è patrocinato dall'ANCI Abruzzo, l'Ordine degli Architetti di Teramo e dagli Ordini degli Ingegneri di Pescara. La partecipazione è gratuita e dà diritto a:

3 CFP per ingegneri

4 CFP per architetti Durante il convegno saranno presentati i dati sull' Osservatorio sulla Burocrazia - Appalti Pubblici: L'Everest delle Piccole Imprese e le novità intradotte dal Nuovo Codice degli Applati .

Per partecipare è necesario registrarsi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-nuovo-codice-degli-appalti-opportunita-per-imprese-i-professionisti-594715408797