Sit-in giovedì 30 marzo alle 17.30 in Piazza Barbacani a Vasto per la salute pubblica

ARCI Vasto, Italia Nostra Abruzzo, Forum Civico Ecologista, Gruppo Fratino Vasto e Comitato Civico “Amici degli alberi” aderiscono al sit-in di giovedì 30 marzo in Piazza Barbacani alle ore 17.30 a tutela della salute pubblica e per fare piena luce sugli odori molesti che ormai da troppi anni interessano non solo la zona di Punta Penna, ma l'intera città.

In tutti questi anni abbiamo posto domande e sollevato legittime richieste di chiarimenti, predisponendo documenti, report e dossier come “Per Punta Penna tira una brutta aria”, consegnato all’Amministrazione Comunale in occasione del Tavolo congiunto Ambiente e Turismo il 6 novembre 2017. Ebbene, da quella data nulla è cambiato e nulla è stato fatto. I nostri dubbi continuano ad essere tali, eppure si sta parlando di salute pubblica, ed è necessario e non più procrastinabile dare quelle risposte che ci dicano, una volta per tutte, cosa sono quegli odori e se e in che modo impattano sulla salute delle persone.

Facciamo appello a tutti i cittadini a partecipare al sit-in indetto dal Comitato spontaneo cittadino a difesa della salute pubblica a cui non solo abbiamo aderito ma anche dato il nostro pieno supporto. Non siamo più disponibili a sopportare questa reticenza quando non si tratta di veri e propri silenzi: la cittadinanza dev'essere messa al corrente di cosa sta respirando. Più volte abbiamo chiesto al sindaco di Vasto, quale massima autorità sanitaria locale, in virtù del principio di precauzione e alla luce della mancanza di controlli della qualità complessiva dell’aria, di emettere una moratoria su tutti i nuovi impianti industriali nonché sugli ulteriori ampliamenti di quelli esistenti. Il diritto alla salute pubblica è un diritto fondamentale garantito da tutte le convenzioni europee e internazionali sui diritti umani, nonché dalla nostra Carta Costituzionale. Ed è per questo che bisogna fare piena luce su quanto sta accadendo nell'area industriale di Punta Penna.

Partecipiamo tutti e tutte al sit-in di giovedì 30 marzo alle ore 17.30 in Piazza Barbacani a difesa della salute pubblica.