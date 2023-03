CONTINUA LA NOSTRA INCHIESTA SULLE CASE POPOLARI

VI MOSTRIAMO CON QUESTO VIDEO COME E' RIDOTTA LA PALAZZINA DEL CONDOMINIO “PERTINI” IN VIA TOMMASO CAMPANELLA A SAN SALVO. ALLA PRESENZA DI UN RAPPRESENTANTE DEI CONSUMATORI, ABBIAMO DOCUMENTATO LA FATISCENZA DI UN FABBRICATO IN CUI VIVONO 10 FAMIGLIE (DI CUI TRE CON MALATI ONOCOLOGICI). GLI ASSEGNATARI RIFERISCONO CHE LA PALAZZINA HA QUARANT'ANNI, MA NON E' STATO MAI MANUTENTATA E CHE VANE SONO LE RICHIESTE ALL'ATER.

IN UN SECONDO VIDEO, VI MOSTREREMO COSA C'E' ALL'INTERNO DELLA PALAZZINA (SIA NELLE PARTI COMUNI CHE IN QUELLE PRIVATE); NEL FRATTEMPO CHIEDIAMO AI CONSIGLIERI REGIONALI DI “AUDIRE” FORMALMENTE O INFORMALMENTE I RESIDENTI E DI AIUTARLI NEL RAPPORTO CON L'ATER OPPURE DI DOTARE QUEST'ULTIMA DEI FONDI NECESSARI PER LE INDISPENSABILI MANUTENZIONI