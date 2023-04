MANUELE MARCOVECCHIO ENTRA IN FORZA ITALIA

IL CONSIGLIERE REGIONALE MANUELE MARCOVECCHIO E' ENTRATO IN FORZA ITALIA INSIEME SIMONE ANGELOSANTE EX LEGA. LE DUE ADESIONI SONO STATE ANNUNCIATE IN UNA CONFERENZA STAMPA CON IL MINISTRO DEGLI ESTERI ANTONIO TAJANI. IL CAPOGRUPPO ALLA REGIONE, MAURO FEBBO, HA ANNUNCIATO ULTERIORI INGRESSI.

Il coordinatore azzurro di Vasto, Antonio Monteodorisio, ha diramato la seguente nota stampa:

“Accolgo con piacere l’ingresso in Forza Italia del consigliere regionale Manuele Marcovecchio e Simone Angelosante avvenuta ieri presso la sala consiliare di Pescara alla presenza dei vertici regionali del partito e del Ministro degli Esteri e la Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. Forza Italia espressione liberale e riformista della coalizione di centro destra cresce e si rafforza con un esponente regionale che darà maggiore valore propulsivo all’azione amministrativa del partito in regione Abruzzo e sul nostro territorio. Questo passaggio era nell’aria da tempo data la collaborazione tra Valore è Abruzzo e Forza Italia. Molte sfide ci attendono per la valorizzazione del Vastese e sono sicuro che lavorando insieme l’azione politica di Forza Italia sarà ancora più incisiva “.