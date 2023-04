MERCOLEDI' SANTO IL CONSIGLIO COMUNALE

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo Tiziana Magnacca ha convocato in seduta ordinaria il Consiglio comunale per mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 15:30 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il medesimo giorno alle ore 16:30.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti:

Programma triennale LL.PP. 2023-2025 ed elenco annuale 2023. Approvazione; Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale – Conferma; Programma biennale 2023-2024 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiori a 40.000 euro; Approvazione del piano tariffario Tari Comune di San Salvo: anno 2023; Imposta municipale propria – Approvazione aliquote per l’anno 2023; Documento unico di programmazione (Dup) periodo 2023-2025 – Approvazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000); Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011); Revoca delibera C.C. n. 8 del 30/01/2013 e relativi provvedimenti collegati; Alienazione di area in via Sterparo – Provvedimenti; Richiesta concessione di deroghe dei parametri urbanistici ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 380/2001 e concessione parcheggi ad uso esclusivo del nuovo fabbricato da adibire a sede della casa di comunità (Cdc);

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.