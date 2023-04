MERCOLEDI' SANTO IL CANTO DELLA PASSIONE

Gli Amici della Pasquetta di San Salvo, coordinati da Nicola Iannace, si ritroveranno il prossimo 5 aprile, mercoledì santo, per rivivere la quindicesima rievocazione dell’antichissimo Canto della Passione, con testi e musica del maestro Evaristo Sparvieri.

La partenza è prevista per le ore 17:10 dall’abitazione di Iannace in via Milano per raggiungere come prima tappa il fioraio Presutti (ore 17:30). A seguire nella chiesa di San Nicola vescovo alle ore 18:30 per poi trasferirsi alle ore 19:15 alla pizzeria “Porta della Terra”.

Momento toccante alle ore 19:50 nei pressi del monumento”Il cuore dei sansalvesi” in via Umberto I dove ad attendere gli Amici della Pasquetta ci sarà don Raimondo Artese, parroco della chiesa di San Giuseppe, accompagnato dagli scout di San Salvo1.

I numerosi cantori saranno accompagnati con strumenti tipici musicali come le raganelle e le tavole



L’ultima tappa del canto della Passione verrà eseguito nei pressi della villa comunale nello spazio del Calvario dove ci sarà la deposizione di un vaso di germoglio comunemente chiamato dai sansalvesi “Lu suppìluche”.

“Questo canto è un atto di devozione nel segno della cultura popolare – tiene a evidenziare Iannace – molto caro a tutti il popolo sansalvese. Una tradizione che non vogliamo perdere”.