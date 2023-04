CINQUE NUOVE TELECAMERE A VASTO PER CONTRASTARE L’ABBANDONO DEI RIFIUTI

Tempi duri per coloro che continuano a gettare la spazzatura lungo le strade o in aree periferiche. “Le fototrappole sono state dislocate in città, nei punti maggiormente interessati dal fenomeno, e verranno spostate in base alle esigenze. Lo scopo è proprio quello di porre fine all’abbandono dei rifiuti, - ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - rimuovere quelli esistenti e garantire una città più pulita”.

“Le nuove cinque telecamere - ha aggiunto l’assessore all’ambiente Gabriele Barisano - sono state donate al Comune di Vasto dalla Pulchra Ambiente. Un prezioso servizio per Vasto a costo zero per l’Ente”.

“Gli impianti dispongono di telecamere fisse e orientabili - ha concluso l’assessore alla Polizia Locale Carlo Della Penna - le immagini in diretta e registrate 24 ore su 24 sono visualizzate nella sala operativa della Polizia locale e consentiranno di poter individuare coloro che abbandonano i rifiuti illegalmente”.