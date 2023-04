Dal 17 al 22 aprile 2023 visite gratuite negli ospedali della provincia di Chieti per l' H)-Open week sulla salute della donna

Anche gli ospedali della provincia di Chieti offriranno visite e consulenze gratuite alle donne dal 17 al 22 aprile 2023 per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile in occasione dell’ottava edizione dell’(H)Open Week promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in vista della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile. Appuntamenti sono previsti negli ospedali di Chieti, Lanciano, Ortona e Vasto, secondo il calendario indicato su www.asl2abruzzo.it e su www.bollinirosa.it .

Le oltre 250 strutture del network dei Bollini Rosa che in tutta Italia hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in presenza e a distanza nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne, ma anche degli uomini.



Di seguito il calendario degli appuntamenti in provincia di Chieti

Ospedale Vasto



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/04/2023

Tipologia: Tumori e familiarità: valutazione per eventuale invio a counseling genetico

Ulteriori Informazioni: Dott.ssa Gildetti Simona, Dott.ssa Forciniti Samantha

Orario pomeriggio: 15:00 - 17:00

Luogo / Sede: Oncologia Vasto - Ospedale San Pio

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0873.308533

Note: Prenotazioni a partire da aprile, dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 21/04/2023

Tipologia: visite urologiche

Ulteriori Informazioni: Dott.ssa F. Tamburro, Dott.ssa A. Rizzoli

Orario mattina: 08:30 - 13:00

Luogo / Sede: Ambulatorio di Urologia - 3° piano - Ospedale San Pio

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0873.308269 / 8270

Note: Chiamare dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00.



Ospedale di Chieti



Tipologia di servizio: Conferenza/convegno virtuale (webinar / dirette social)

Data: 17/04/2023

Titolo: I comportamenti rivolti alla salute

Ulteriori Informazioni: GOOGLE MEET

Orario pomeriggio: 17:00 - 18:00

Link per il collegamento: https://meet.google.com/pbm-bceb-gnm

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 17/04/2023

Tipologia: Consulenza psiconcologica

Ulteriori Informazioni: Dott.ssa Anna Di Profio

Orario mattina: 09:00 - 13:00

Luogo / Sede: Ambulatorio di Psiconcologia - 14° livello Corpo A - P.O. SS Annunziata- Chieti

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0871.358006 - 0871.357657 , annadiprofio@gmail.com



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 17/04/2023

Tipologia: Colloquio reumatologico

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Luogo / Sede: Ambulatorio 6° livello stanza 642

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: reumatologia.chieti@asl2abruzzo.it



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/04/2023 - 19/04/2023 - 20/04/2023

Tipologia: Visita psichiatrica. Visita psicologica

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 09:30 - 12:00

Luogo / Sede: Ambulatori Clinica Psichiatrica - Ospedale di Chieti - Via dei Vestini

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0871-357192 / luana.giampietro@asl2abruzzo.it

Note: Telefonare il giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00



Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui telefonici

Data: 18/04/2023 - 21/04/2023

Tipologia: colloqui con il diabetologo

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 10:00 - 13:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0871.357366

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: diabetologia.chieti@asl2abruzzo.it



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/04/2023 - 19/04/2023 - 20/04/2023 - 21/04/2023

Tipologia: visita ginecologica

Ulteriori Informazioni:

Orario pomeriggio: 15:00 - 18:30

Luogo / Sede: Ambulatorio VI° livello- stanze 629/630 - P.O. SS. Annunziata - Chieti

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0871 -358278

Note: Per la prenotazione chiamare dalle ore 13.00 alle ore 14.00



Tipologia di servizio: Esami

Data: 18/04/2023 - 19/04/2023 - 20/04/2023 - 21/04/2023

Tipologia: ECOGRAFIA GINECOLOGICA

Ulteriori Informazioni:

Orario pomeriggio: 15:00 - 18:30

Luogo / Sede: Ambulatorio 6° livello stanze 629- 630 - Ospedale Clinicizzato Chieti

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0871 -358278

Note: Per prenotare chiamare dalle ore 13.00 alle ore 14.00



Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui telefonici

Data: 19/04/2023

Tipologia: colloquio con il neurologo o con il medico specializzando in neurologia formato sulla gestione delle cefalee

Ulteriori Informazioni: Dott.ssa Daniela Travaglini

Orario mattina: 10:00 - 11:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0871.358525

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 20/04/2023 - 21/04/2023

Tipologia: visite urologiche

Ulteriori Informazioni: Visite per incontinenza, cistiti nelle donne

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Luogo / Sede: Ambulatorio di Urologia stanza.606 VI° livello - P.O. SS. Annunziata - Chieti

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0871.358159

Note: Per prenotazioni chiamare mercoledì 12 aprile nel pomeriggio



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 21/04/2023

Tipologia: Consulenza nutrizionale

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 09:00 - 14:00

Luogo / Sede: Centro Obesità V livello Stanza 502 - Ospedale Clinicizzato Chieti

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0871.358976

Note: Telefonare dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 22/04/2023

Tipologia: Visita pneumologica

Ulteriori Informazioni: Equipe medica UOSD Pneumologia

Orario mattina: 09:00 - 13:00

Luogo / Sede: Ambulatorio di pneumologia - 12° livello corpo A - Ospedale Clinicizzato Chieti

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: pneumologia.chieti@asl2abruzzo.it

Note: Inviare mail per richiedere la prenotazione



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 22/04/2023

Tipologia: visita ginecologica

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 09:00 - 12:30

Luogo / Sede: Ambulatorio 6° livello stanze 629- 630 - Ospedale Clinicizzato Chieti

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0871 -358278

Note: Per prenotare chiamare dalle ore 13.00 alle ore 14.00



Tipologia di servizio: Esami

Data: 22/04/2023

Tipologia: ECOGRAFIA GINECOLOGICA

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 09:00 - 12:30

Luogo / Sede: Ambulatorio 6° livello stanze 629- 630 - Ospedale Clinicizzato Chieti

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0871 -358278

Note: Per prenotare chiamare dalle ore 13.00 alle ore 14.00



Ospedale di Lanciano



Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui telefonici

Data: 17/04/2023 - 18/04/2023 - 20/04/2023 - 21/04/2023

Tipologia: Servizi di informazione e consulenza telefonica

Ulteriori Informazioni: Colloquio con operatore dello Sportello senza Violenza Donn.è

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 351.5118474

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/04/2023

Tipologia: Tumori e familiarità: valutazione per eventuale invio a counseling genetico

Ulteriori Informazioni: Dott.ssa Mancini Maria, Dott.ssa Traisci Donatella

Orario pomeriggio: 15:00 - 17:00

Luogo / Sede: Oncologia Lanciano - Ospedale F. Renzetti

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706287

Note: Prenotazioni a partire da aprile, dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00



Ospedale Ortona



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 17/04/2023 - 19/04/2023 - 20/04/2023

Tipologia: VISITA GINECOLOGICA

Ulteriori Informazioni:

Orario pomeriggio: 14:00 - 17:00

Luogo / Sede: AMBULATORIO GINECOLOGICO N°2- 2° PIANO OSPEDALE ORTONA-

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 085 9172281

Note: IL GIORNO 20 APRILE LE VISITE SI EFFETTUERANNO DALLE ORE 15 ALLE ORE 19. IL 17 E IL 19 SI EFFETTUERANNO 9 VISITE, IL GIORNO 20 LE VISITE SARANNO 12. PER APPUNTAMENTO TELEFONARE IL 4 E L'11 APRILE DALLE ORE 9 ALLE ORE 12



Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui telefonici

Data: 17/04/2023 - 18/04/2023 - 20/04/2023 - 21/04/2023

Tipologia: PERSONALE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 351 5118474

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/04/2023

Tipologia: CONSULENZA PSICONCOLOGICA

Ulteriori Informazioni:

Orario pomeriggio: 14:30 - 18:00

Luogo / Sede: DOTT.SSA ALESSANDRA CIMINI - AMBULATORIO DI PSICONCOLOGIA STANZA N°312 3° PIANO

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 085 9172228

Note: PER APPUNTAMENTI TELEFONARE IL 5 E 6 APRILE DALLE ORE 15 ALLE ORE 18.



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/04/2023 - 21/04/2023

Tipologia: VISITA SENOLOGICA

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 09:00 - 13:00

Orario pomeriggio: 15:00 - 18:00

Luogo / Sede: AMBULATORI SENOLOGIA 3° PIANO

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 085 9172228

Note: IL GIORNO 18 APRILE LE VISITE SI EFFETTUERANNO DI POMERIGGIO (12 VISITE) IL GIORNO 21 APRILE LE VISITE SI EFFETTUERANNO DI MATTINA (16 VISITE) PER APPUNTAMENTI TELEFONARE IL 5 E 6 APRILE DALLE ORE 15 ALLE ORE 18.



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/04/2023 - 19/04/2023 - 20/04/2023

Tipologia: ECOGRAFIA MAMMELLA

Ulteriori Informazioni: ECOGRAFIA RISERVATA A DONNE CON ETA' INFERIORE A 40 ANNI NON AD ELEVATO RISCHIO. NON E' DESTINATA ALLE DONNE CON PREGRESSO CARCINOMA MAMMARIO O CON MUTAZIONI GENETICHE ACCERTATE O CON PREGRESSA IRRADIAZIONE TORACICA PER LINFOMA.

Orario pomeriggio: 14:15 - 17:00

Luogo / Sede: AMBULATORI RADIOLOGIA SENOLOGICA 1° PIANO

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 085 9172385

Note: PER APPUNTAMENTI TELEFONARE DAL LUNEDÌ' AL VENERDÌ' DALLE ORE 11 ALLE ORE 13.



Tipologia di servizio: Conferenza/convegno in presenza

Data: 20/04/2023

Titolo: LE TERAPIE ORMONALI NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA

Ulteriori Informazioni:

Orario pomeriggio: 15:00 - 17:00

Luogo / Sede: SALA CONFERENZE P.O. ORTONA

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Conferenza/convegno in presenza

Data: 21/04/2023

Titolo: PRENDERSI CURA DELL'UNICITA' DELL'ESSERE: L'IMPORTANZA DELL'APPROCCIO INTEGRATO

Ulteriori Informazioni:

Orario pomeriggio: 16:30 - 18:30

Luogo / Sede: SALA CONFERENZE P.O. ORTONA

Prenotazione obbligatoria: No